“Een clown voor het geld. Niet met het hart”: dolgedraaide Kevin had nooit de intentie om ex-vriendin te vermoorden

Kevin L. (31) heeft bekend dat hij zijn ex Caroline Dombrecht (46) met een mes doodstak. Nadien knevelde hij haar kinderen op zolder, en hoopte hij op een appartement in Bredene neergeschoten te worden door de politie. Toch ontkent de dolgedraaide clown dat hij op voorhand de bedoeling had om zijn ex-vriendin te vermoorden. Zijn vriend, jodelaar Dietwin H. (38), heeft volgens hem ook niets met de feiten te maken.