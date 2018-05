Dienstverlening De Lijn verstoord over hele net

Brussel - De vakbondsactie tegen de pensioenplannen van de regering verstoort de dienstverlening van De Lijn in heel Vlaanderen. Er is hinder op zowel stadsnetten als streeklijnen, meldt De Lijn woensdagochtend.

Op het Antwerpse stadsnet is de helft van de trambestuurders uitgereden. Bij de stadsbussen rijdt drie vierde. In de regio’s Turnhout en Mechelen rijdt ongeveer de helft van de eigen chauffeurs.

In Leuven, Oost-Brabant en de Noordrand is voorlopig ruim twee derde van de chauffeurs aan het werk. In het Pajottenland is de hinder wat zwaarder.

In Oost-Vlaanderen is er hinder voor de stadsbus in Gent en de tramlijnen. Ook de stadsnetten van Aalst ondervinden hinder, net als de streeklijnen.

In Limburg is bijna 60 procent van de chauffeurs uitgereden. Er is hinder in heel de provincie, op alle streeklijnen en stadslijnen.

In de kustprovincie is twee derde van de chauffeurs aan de slag.

Om belangrijke lijnen zo goed mogelijk te bedienen, test De Lijn vandaag het systeem waarbij werkwillige chauffeurs wordt gevraagd om prioritaire ritten voor hun rekening te nemen.