Hartverwarmend: F1-piloot bezorgt kleine fan de dag van zijn leven

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso liet het voorbije weekend zien dat hij het hart op de juiste plaats heeft, hij zorgde voor een ontmoeting met een jonge fan.

Het social media-team van de Formule 1 had de jonge Joaquin gefilmd toen hij door het dolle heen was met de achtste plaats in de kwalificatie van zijn held Fernando Alonso en postte het filmpje op Twitter. Alonso merkte het filmpje op en beval de F1 om de jonge fan op te sporen en hem naar de paddock te brengen.

Ey @f1, bring this kid tomorrow to the paddock ?j? https://t.co/Z9kAfAZxT8 — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 12, 2018

De wil van Alonso geschiedde en zondagmorgen was het dan zover, de jonge fan die de harten van alle McLaren- en Alonso-fans veroverde op zaterdag mocht zijn idool ontmoeten.

Fernando’s little biggest fan, Joaquín, sent us this heart-warming thank you drawing for @alo_oficial after his day with the team yesterday. ?????¸ pic.twitter.com/DuLfDAxnmH — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2018

Tot grote blijdschap van Joaquin was dat niet alles, want hij kreeg van zijn idool ook nog een pet en een up-to-date jasje van McLaren. Op het jasje dat hij droeg op zaterdag stond nog het logo van de vorige motorleverancier en daar willen ze bij de formatie uit Woking waarschijnlijk liever niet meer aan herinnerd worden.

