Stoffel Vandoorne komt traag op gang tijdens F1-test Barcelona: "Toch een zeer nuttige dag"

Tijdens de eerste van twee F1-testdagen in Barcelona verloor onze landgenoot Stoffel Vandoorne gisteren redelijk wat tijd in de voormiddag. Vandoorne spreekt echter van een succesvolle testdag waarin heel wat extra ervaring werd opgedaan.

"Ons programma kende een trage start omdat we heel wat zaken moesten controleren en verschillende dingen uittestten. Over het algemeen was het echter positief," aldus Vandoorne.

"We hebben heel wat zaken van ons nieuw aerodynamisch pakket geanalyseerd. We hebben enkele tests gedaan om het beter te begrijpen en te zien hoe het pakket het gedrag van de wagen beïnvloedt. We hebben ook wat de banden getest, wat ons opnieuw wat waardevolle informatie opleverde wat betreft de afstelling van de wagen."

De F1-test in Barcelona vormt één van de beperkte kansen om te testen tijdens het F1-seizoen. Ook vandaag zal Vandoorne in actie komen, al is het dan officieel niet voor McLaren maar wel om banden van leverancier Pirelli uit te testen. Het betreft daarbij een zogenaamde 'anonieme' test waarbij McLaren en Vandoorne niet weten met wel type banden ze rijden.

"Uiteindelijk hebben we heel wat kilometers gereden en ik ben redelijk blij met wat we vandaag geleerd hebben. Morgen (vandaag) zal ik met de Pirelli-wagen rijden. Dat is een compleet ander programma dan we vandaag afwerkten. Het blijft echter een mooie mogelijkheid voor mij om extra kilometers en ervaring in de wagen op te doen," besloot Vandoorne.

