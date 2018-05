Wel, niet, toch wel, toch niet: vader van Meghan Markle moet hartoperatie ondergaan en komt niet naar huwelijk

Kunt u nog volgen? Eerst klonk het dat hij niet uitgenodigd was, dan zou Meghan Markles vader Thomas met zijn dochter naar het altaar stappen, maar na een fotoschandaal besloot hij dat niet meer te doen, waarna Meghan hem smeekte toch te komen en hij van gedachten veranderde. Nu zou de man toch niet meer van plan zijn te komen, omdat hij een hartoperatie moet ondergaan.

Markle senior vertelde aan entertainmentwebsite TMZ dat het bijna zeker is dat hij niet zal afreizen van de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk omdat hij woensdagochtend een hartoperatie moet ondergaan. De man had een week geleden een hartaanval en kreeg maandag opnieuw pijn in de borststreek. Dinsdag zou na een reeks tests besloten zijn dat hij een operatie nodig heeft.

Hoewel het plan was dat hij met zijn beroemde dochter zaterdag naar het altaar zou stappen tijdens haar huwelijk met prins Harry, besloot Thomas Markle Sr. maandag om dat niet te doen. Toen was bekendgeraakt dat de man die klaagde dat hij lastiggevallen werd door paparazzi eigenlijk een reeks foto’s in scène had gezet. Dinsdag overtuigde Meghan hem toch te komen, maar nu zou hij beseffen dat dat gezien zijn gezondheid onmogelijk zal zijn.

Meghan Markles moeder zou haar nu naar het altaar begeleiden. Zij werd al gespot op weg naar het Verenigd Koninkrijk.