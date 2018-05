Ploegmaat van Stuyven wint lastige derde rit in Ronde van Californië met aankomst op racecircuit

De Let Toms Skujins (Trek-Segafredo) heeft dinsdagnacht Belgische tijd de derde zege in de Ronde van Californië uit zijn carrière geboekt. Hij bleef in de derde rit van de Amerikaanse WorldTour-rittenkoers samen met medevluchter Sean Bennett net uit de greep van een selecte groep met onder meer wereldkampioen Peter Sagan. De Colombiaan Egan Bernal (Team Sky) blijft aan de leiding.

Sprinters of aanvallers: dat was door de heuvelachtige slotfase de hamvraag voor de derde etappe van de Ronde van Californië over 197 kilometer tussen King City en het motorcircuit Laguna Seca. In het peloton controleerde Bora-Hansgrohe in dienst van Peter Sagan en het Team Sky van leider Egan Bernal de vroege vlucht met uitsluitend Amerikanen.

Het peloton werd stevig uitgedund op de eerste van twee steile hellingen in de diepe finale. De Let Toms Skujins, die al een tijd voor het peloton uit had gereden, en de lokale renner Sean Bennett snelden op die voorlaatste beklimming weg van de grote namen. De snelle Colombiaan Fernando Gaviria, winnaar van de openingsetappe, overleefde de eerste schifting, maar reed nadien lek in de afdaling en was zo uitgeteld.

In de achtervolging dunde de vierde van het klassement, Antwan Tolhoek, het peloton uit op de laatste helling. Sprinters Peter Sagan en Caleb Ewan konden ternauwernood overleven in de groep, waar de samenwerking helemaal uitbleef. Dat speelde in de kaart van de twee koplopers, waar Bennett de krachten niet spaarde. Maar het was Skujins die daarvan profiteerde. Hij bleef koel aan het wiel kleven van de jonge Amerikaan en sprong weg net voor de top van de laatste helling.

De 26-jarige Skujins haalde het met drie seconden voorsprong van Bennett, goed voor zijn derde succes in de Ronde van Californië na 2015 en 2016. Eerder dit seizoen won de Let ook al één van de voorbereidingswedstrijden op Mallorca. In de spurt voor de derde plek werd Sagan acht seconden na de ritwinnaar afgetroefd door Ewan. Laurens De Plus was de beste Belg op de zestiende plaats.

Bernal finishte als vijfde en blijft aan de leiding in het algemene klassement, met 0:25 voor op de Pool Rafal Majka en 0:31 op de Brit Adam Yates. De Plus wipt van elf naar tien in de stand. Woensdag zijn de klassementsrenners aan zet in de vierde etappe in Californië: een individuele tijdrit over 34,7 kilometer in San José.