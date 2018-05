“Top 300 is nu volgende doel”

In januari won Zizou Bergs zijn eerste proftornooi in het Futures-circuit. Vorig week pakte hij zijn tweede titel en speelde hij nog eens halve finale in het Poolse Wisla (15.000 dollar). In de ranking stijgt de 18-jarige Neerpeltenaar meer dan honderd plaatsen en duikt hij de top 500 in. “Tot nu toe heb ik al mijn doelen bereikt. Hopelijk blijft dit duren”, glundert de poulain van Johan Van Herck.