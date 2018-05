“We weten eigenlijk niks over de insecten in ons land”

HasseltHet gaat niet goed met de insecten bij onze noorderburen. Dat blijkt uit twee Nederlandse studies. De trend is volgens Natuurpunt ook in België te merken is, alleen zijn er in ons land geen concrete cijfers voorhande. “Er is dringend nood aan langdurige studies naar de insectenpopulaties in België”, zegt Marc Pollet van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).