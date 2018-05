“Hier rijdt hij zijn laatste race”

Honderden brengen laatste groet aan Eric Geboers op circuit in Lommel

LOMMELNaar schatting 2.000 familieleden, vrienden, fans en sympathisanten namen gisteravond afscheid van motorcrosser Eric Geboers. De meervoudige wereldkampioen kwam om het leven toen hij zijn puppy wilde redden die tijdens een boottochtje in het water was gesukkeld. De begroeting vond plaats op het crosscircuit van Lommel. “De cirkel is rond. Hij heeft hier zovele mooie races gereden”, zegt een fan. “En nu ook zijn laatste.”