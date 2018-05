Zware brand in Koekelberg: veel schade maar geen gewonden

De zware brand die dinsdagavond woedde in een gemeentelijke loods in Koekelberg, is onder controle. Dat meldt brandweerwoordvoerder Pierre Meys.

Het vuur heeft de loods wel zo goed als volledig in de as gelegd. Gewonden zijn er niet gevallen maar één persoon is wel in shock naar het ziekenhuis overgebracht. Ook werd een 30-tal buurtbewoners geëvacueerd en tijdelijk ondergebracht in een nabijgelegen sporthal. Zij zullen in de loop van de avond naar hun woningen kunnen terugkeren, aldus nog de brandweer.

Het vuur in de loods in de Stepmanstraat zou rond 19.00 uur ontstaan zijn en breidde snel uit. De Brusselse brandweer kwam ter plaatse met vijf bluswagens en vier ladderwagens en had de handen vol om het vuur onder controle te krijgen.

Het vuur veroorzaakte ook een dikke zwarte rookpluim die van ver te zien was en zeer hinderlijk was voor de omwonenden. Een dertigtal van hen werd dan ook tijdelijk geëvacueerd.

De juiste oorzaak van de brand is nog niet bekend maar mogelijk is die ontstaan door werken in een aanpalende woning.