Vader van Meghan Markle blijft zich bedenken en komt nu toch naar het huwelijk: “Ze heeft me gesmeekt”

Eerst niet, dan wel, toen opnieuw niet, nu toch weer wel. De vader van Meghan Markle is opnieuw van gedachten veranderd. Thomas Markle Senior wil dan toch zijn dochter naar het altaar begeleiden tijdens haar huwelijk met de Britse prins Harry komende zaterdag. Volgens de showbizzsite TMZ zou de man zijn eerdere beslissing hebben teruggeschroefd, nadat zijn dochter smeekte om toch te komen.

De schoonfamilie van prins Harry veroorzaakt heel wat drama voor het huwelijkspaar. Haar broer liet zich al negatief uit ten opzichte van zijn zus. Maar ook de oudste dochter van Thomas Markle, Samantha, liet zich al bijzonder kritisch uit over haar halfzus Meghan. “Ik neem valium, zeker wanneer ik iets hoor over mijn oudste dochter”, zei vader Markle aan TMZ. Daar hield hij heel wat gezondheidsproblemen aan over.

Besluiteloos

Maar zes dagen geleden escaleerde de situatie en kwam het huwelijk in het gedrang. Thomas Markle kreeg een hartaanval, waardoor het leek dat hij niet zou kunnen komen. Maar daar was hij intussen van hersteld, waardoor hij opnieuw een plaatsje kreeg op de aanwezigheidslijst. Totdat hij opnieuw liet weten dat die plannen niet meer door gingen, omdat hij “zijn dochter en de koninklijke familie niet in verlegenheid wil brengen”.

Die beslissing kwam er na de rel rond een geënsceneerde fotoreeks, waarop te zien is hoe hij zich voorbereidt op het huwelijk van zijn dochter. Hij zou zich tegen betaling hebben laten fotograferen door paparazzi terwijl hij een kostuum voor de bruiloft paste. Volgens The Mail on Sunday zou hij daarvoor tot 100.000 pond gekregen hebben. Na die beslissing liet Kensington Palace zelfs officieel weten dat Thomas Markle niet aanwezig zal zijn.

BREAKING: Kensington Palace has released a statement following the news that Thomas Markle will no longer be attending the #RoyalWedding pic.twitter.com/6Z7WPpmsYc — Charlie Proctor (@MonarchyUK) May 14, 2018

Toch wel

Maar ook daar komt hij nu op terug. “Ze heeft mij gesmeekt om te komen”, laat de man nu weten aan TMZ. Meghan zou hem er naar eigen zeggen dolgraag bij hebben, en hij wil zijn dochter dus ook helpen om de mooiste dag van haar leven te beleven. “Ik moet er niet aan denken een historisch moment te missen”, klinkt het. Hij vliegt dan ook gewoon met Meghans moeder Dora naar het Britse koningshuis.

Voor het huwelijk zal hij kennismaken met Queen Elizabeth II, maar zenuwachtig is de man niet. “Ik denk niet dat de koningin bezig is met mijn handel en wandel”, besluit hij.