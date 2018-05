David Goffin komt dipje te boven tegen Italiaan en stoot door in Masters Rome

David Goffin (ATP 10) heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales op het Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/4.872.105 euro). Goffin rekende na een dikke twee uur tennis in drie sets (5-7, 6-2 en 6-2) af met thuisspeler Marco Cecchinato (ATP 73), die dankzij een wildcard op hoodtabel stond.

Goffin startte uitstekend aan zijn partij en liep in een mum van tijd 5-1 uit in de eerste set. Nadien zakte de Belgische nummer één echter als een pudding in elkaar en Cecchinato pakte na zes winnende spelletjes de eerste set met 7-5. In de tweede en derde set stelde Goffin wel opnieuw orde op zaken en liet de Italiaan geen kans (6-2 en 6-2).

Voor de Luikenaar, het negende reekshoofd, wacht in de derde ronde in Rome een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Griekse qualifier Stefanos Tsitsipas (ATP 43) en de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 6), het vijfde reekshoofd.

Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel in Rome. Ruben Bemelmans (ATP 112) ging eruit in de kwalificaties.