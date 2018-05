Goed nieuws voor Champions League-finale: Cristiano Ronaldo kan de groepstrainingen hervatten

Real Madrid zal op 26 mei tijdens de finale van de Champions League tegen Liverpool op een topfitte Cristiano Ronaldo kunnen rekenen. De Portugese sterspeler van de Koninklijke, die sinds de Clasico tegen FC Barcelona (op 6 mei) kampte met een enkelblessure, hernam dinsdag de groepstrainingen. Ook rechtsachter Dani Carvajal, die last had van een dijblessure, stond opnieuw op het terrein. Real Madrid-coach Zinédine Zidane heeft zo momenteel geen blessurezorgen.

Ronaldo liep in de Clasico een lichte verstuiking op aan de rechterenkel. In het geval van Carvajal ging het om een spierblessure in de linkerdij. De Spaanse verdediger speelde voor het laatste op 25 april, tijdens de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League bij Bayern München.

Zidane zou het duo zaterdag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, bij Villarreal, nog wedstrijdritme kunnen laten opdoen. Real Madrid is als derde al zeker van Champions League-voetbal volgend seizoen.