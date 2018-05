Genk - Omdat Sonja Smets uit Genk op haar 20ste geen werk vond dat haar aanstond, besloot ze op de allerlaatste inschrijvingsdag toch maar verder te gaan studeren, aan de VUB. Vandaag leidt ze aan de universiteit van Amsterdam een wereldvermaard logica-instituut.

Even diep ademhalen voor u de volgende zinnen leest: “Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) in Amsterdam onderzoekt de formele en computationele aspecten van de codering, transmissie ...