2.000 euro per maand voor wie goochelaar, smid of pruikenmaker wil worden

Genk -

Jonge creatievelingen kunnen tot 2.000 euro per maand krijgen om twee jaar lang bij een ‘meester’ een ambacht te leren. En dat gaat heel breed: van pruikenmaker, tapdanser of weefster tot goochelaar of smid. Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) roept hiervoor een nieuw beurzensysteem in het leven. Met de bedoeling om traditionele stielen weer hip te maken en tegelijk ons cultureel erfgoed te bewaren.