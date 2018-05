Clown bekent moord op ex-vriendin na urenlange ondervraging

Kevin L., de man die maandag werd opgepakt nadat hij urenlang tumult had veroorzaakt op het dak van een appartementsgebouw in Bredene, heeft de moord op zijn ex-vriendin bekend.

De dertiger heeft zondagavond zijn ex-vriendin Caroline Dombrecht (46) met een mes om het leven gebracht. Haar drie kinderen liet hij gekneveld achter op zolder. Pas maandagochtend belde Kevin de hulpdiensten om de kinderen te gaan bevrijden. Hij bevond zich toen al in Oostende, waar hij afscheid kwam nemen van een andere ex-vriendin. Nadien trok hij naar Bredene, waar hij urenlang tumult veroorzaakte op het dak van een appartementsgebouw. Uiteindelijk gaf hij zich over aan de agenten van de Speciale Eenheden.

Dinsdag zou hij na een urenlange ondervraging aan de speurders toegegeven hebben dat hij zijn ex-vriendin vermoord heeft.

Tweede arrestatie

De politie arresteerde ook Dietwin H., een goede vriend van Kevin. Zij zouden zondagavond in elkaars gezelschap geweest zijn. Het gerecht zoekt momenteel nog uit wat de exacte rol was van Dietwin. Wist hij dat de clown zijn ex-vriendin ging vermoorden? Of was hij enkel de chauffeur?

De Vlaamse Kinderliga, die nauw samenwerkte met Kevin L., heeft intussen alle banden verbroken met de man. De organisatie huurde de clown in het verleden als “Dokter Asperine” om zieke kinderen te verblijden. “De raad van bestuur heeft unaniem beslist om onze figuur, Dokter Asperine, definitief te verwijderen uit al zijn bestanden. Tevens houdt deze figuur op met te bestaan”, klonk het in een korte mededeling.