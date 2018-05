Dalilla Hermans trekt naar Limburgse bakkerij na racistisch bericht: “Komen kuisen in ruil voor lekkere banaan”

Schrijfster Dalilla Hermans, bekend van haar deelname aan het televisieprogramma ‘de Slimste Mens’, heeft een racistische opmerking aan haar adres verrassend positief kunnen ombuigen. Een 18-jarige jongen stuurde via haar management het verzoek om de bakkerij te komen kuisen in ruil voor “een lekkere banaan”. Het bericht kwam vanuit een bakkerij in Limburg. Dalilla trok vandaag zelf naar deze bakkerij om de afzender een pakketje bananen en schoonmaakdoekjes af te geven. Het verhaal kreeg echter een wending die Dalilla niet had zien aankomen. “Soms is alles zoveel mooier dan je dacht dat het kon zijn”.

