VIDEO. Fans massaal aanwezig op afscheidsmoment Eric Geboers op circuit van Lommel

Lommel - Supporters en sympathisanten waren dinsdagavond massaal aanwezig om een laatste groet te brengen aan voormalig motorcrosskampioen Eric Geboers. Dat gebeurde op zijn geliefde circuit in Lommel.

De 55-jarige Eric Geboers kwam vorige week om het leven tijdens een boottochtje op de Miramarvijver in Mol nadat hij in het water sprong om een hondje te redden. Na een lange zoekactie werd zijn lichaam een dag later gevonden. De gerechtsdokter bevestigde dat verdrinking de doodsoorzaak was.

De afscheidsplechtigheid voor familie en vrienden zal morgen in intieme kring plaatsvinden, maar er was dinsdagavond een afscheidsmoment voor supporters en sympathisanten op het motorcrosscircuit van Lommel.

Joël Smets

Al een halfuur voor de eigenlijke start stroomde het volk al binnen op het circuit. Van de parking tot aan de tent waar de kist van Eric Geboers stond opgesteld, was er constant een lange rij.

Ook een aantal motorcrossers en ex-crossers waren op het groetmoment aanwezig, onder wie Joël Smets. “Eric Geboers was een groot voorbeeld”, vertelt hij. “Op mijn negende zag ik hem crossen op zijn eerste profwedstrijd op de Keiheuvel in Balen en sindsdien was ik een vurige supporter. Hij liet zien dat motorcross bloed, zweet en tranen vergde. Maar hij ging er altijd voor.”

