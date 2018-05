Facebook verwijdert bijna 1,3 miljard fake accounts in zes maanden tijd

Facebook heeft in het laatste kwartaal van 2017 en de eerste drie maanden van dit jaar bijna 1,3 miljard valse accounts verwijderd. Meer dan 98 procent van deze valse gebruikersprofielen werden verwijderd nog voor andere gebruikers ze gezien hadden. Dat meldt Facebook dinsdag.

Facebook komt voor het eerst met een rapport op de proppen over de ‘ordehandhaving’ en de naleving van de gebruiksvoorwaarden op het sociaalnetwerk. Op zes maanden tijd verwijderde het Amerikaanse bedrijf uit Menlo Park dus bijna 1,3 miljard valse accounts, waarvan 583 miljoen in januari-maart, terwijl het bedrijf zowat 2,2 miljard actieve gebruikers telt.

Ook ondernam Facebook in het eerste kwartaal actie tegen zowat 1,9 miljoen items omwille van terroristische propaganda. De drie maanden ervoor was dat 1,1 miljoen. Die stijging dankt het bedrijf aan verbeterde technologie om dergelijke content te screenen. Voor berichten met haatzaaierij gaat het respectievelijk om 2,5 en 1,6 miljoen items. Ook dumpte Facebook in het eerste kwartaal 836 miljoen spamitems, of bijna 100 miljoen meer dan het kwartaal ervoor.

En dan is er nog de zedige kant van de zaak. Facebook verwees in de twee bewuste kwartalen telkens 21 miljoen items naar de prullenmand wegens afbeelding van volwassen naakte lichamen of seksuele activiteiten. Qua gewelddadige beelden gaat het om 3,4 miljoen afbeeldingen begin dit jaar, wat bijna driemaal zoveel is als in het slotkwartaal van 2017.

Het eerste rapport over de naleving van de gebruiksvoorwaarden past in de inspanningen van het bedrijf om meer transparant te zijn na het privacyschandaal rond Cambridge Analytica.