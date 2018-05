Diego Simeone: “Mijn schorsing in finale Europa League is geen nadeel”

Dat Atlético Madrid het woensdag in de finale van de Europa League tegen Olympique Marseille moet doen zonder coach Diego Simeone is geen nadeel. Dat vindt de Argentijn althans zelf. “Het maakt helemaal niets uit,” zegt de trainer, die het duel in Lyon vanaf de tribune gaat volgen.

Het is Simeones assistent German Burgos die in de finale het roer zal overnemen. “In zijn hoofd gaat tijdens de wedstrijd hetzelfde om als in mijn hoofd,” aldus Simeone. “Hij doet hetzelfde als wat ik zou hebben gedaan. In onze visie zit geen enkel verschil.”

Toch vindt de Argentijnse oefenmeester het naar eigen zeggen “triest” dat hij tijdens de wedstrijd niet dichtbij zijn spelers kan zijn. Simeone vertrouwt erop dat zijn spelers hun potentieel ten volle zullen benutten.

De licht ontvlambare Simeone werd wegens wangedrag in de eerste halve finale tegen Arsenal voor vier duels geschorst. Bij de tweede ontmoeting met de Engelsen zat hij al niet meer in de dug-out.

Atlético staat woensdag voor de vijfde maal in acht jaar tijd in een de finale van een Europees toernooi. De Colchoneros wonnen in 2010 en 2012 de Europa League en moesten in 2014 en 2016 in de finale van de Champions League de duimen leggen voor stadsrivaal Real Madrid.

Marseille, met onder meer Dimitri Payet in de ploeg, is volgens Simeone een “uitzonderlijke tegenstander met veel aanvallend vermogen”. De Argentijn meent dan ook dat Atlético woensdag in Lyon zijn eigen spel zal moeten opdringen en zal moeten proberen de Zuid-Franse aanval uit te doven. “Marseille is een goed voorbereid team dat een ongelooflijk sterk seizoen heeft gespeeld. Het wordt zeker en vast een mooie finale met twee teams die qua spel veel gelijkenissen vertonen.”

Rudi Garcia: "Het is belangrijk dat we sereen blijven voor de finale"

Na Atlético Madrid-coach Diego Simeone was het aan Rudi Garcia van Marseille om op de vooravond van de Europa League-finale de pers te woord te staan. "Het is beter sereen te blijven voor de wedstrijd dan het vel te verkopen alvorens de beer is geschoten," verklaarde een zichtbaar ontspannen Garcia.

Bij Marseille beseffen ze dat het woensdagavond in Lyon geen gemakkelijke opdracht wordt. In acht jaar tijd stond Atlético Madrid namelijk al vijf keer in een Europese finale. Bovendien is er nog geen enkele Franse club in geslaagd de Europa League te winnen.

"We weten allemaal dat Atlético meer ervaring heeft in dit soort wedstrijden. Zij komen uit de groepsfases van de Champions League, terwijl wij uit de kwalificatieronde voor de Europa League komen. Maar ook wij beschikken over ervaren spelers. We hebben spelers die in hun carrière al de Europa League hebben gewonnen. Er is er zelfs een bij die de Champions League-trofee al eens in de lucht mocht steken (Luiz Gustavo, nvdr.). De spelers en ik hebben overlegd. Het is best om sereen en rustig te blijven voor de wedstrijd. We moeten de wedstrijd nog niet spelen voor het eerste fluitsignaal."

In Lyon kan Marseille een nieuwe bladzijde van zijn Europese geschiedenis beschrijven. "Al 25 jaar lang zijn wij de enige Franse club die de Champions League op zijn naam kon schrijven. We willen niet liever dan in de voetsporen treden van onze illustere voorgangers. Maar met Atlético Madrid als tegenstander wordt het geen gemakkelijke opdracht," verklaarde Garcia.

Als alles goed gaat, kan de Franse oefenmeester woensdag opnieuw op zijn sterspeler Dimitri Payet rekenen. De Franse international liet weten zich "een pak beter te voelen dan afgelopen weekend". Toen bleef de middenvelder aan de kant met een spierblessure. Naast de sterkte van zijn eigen team te onderstrepen, stak Garcia nog de loftrompet voor Atlético-trainer Diego Simeone, die de finale door een schorsing vanuit de tribune zal moeten volgen. "Diego Simeone is een trainer die wint. Hij heeft van Atlético één van de grootste Spaanse clubs gemaakt. Sinds een tiental jaren telt de club mee op wereldniveau. Het is een te duchten tegenstander," besloot Garcia.