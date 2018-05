FIFA overweegt toch 48 landen te laten deelnemen aan WK in 2022

Brussel - De FIFA overweegt toch onderzoek te doen naar de mogelijkheid 48 landen mee te laten doen aan het WK voetbal in Qatar van 2022. Op een congres volgend maand in Moskou wordt er onder de aanwezige leden een stemming gehouden of dit nodig is. De overkoepelende Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL had een verzoek ingediend het aantal deelnemers sneller uit te breiden.

Vooralsnog is het de bedoeling dat in Qatar 32 landen spelen, net als de komende zomer bij het WK in Rusland. De uitbreiding naar 48 staat pas voor 2026 gepland. Voor de organisatie van dat evenement zijn twee kandidaten. Er is een gezamenlijk ‘bid’ van de Verenigde Staten, Canada en Mexico én een kandidaatstelling van Marokko.

Aanvankelijk leek het Zuid-Amerikaanse voorstel geen optie, alleen al om logistieke redenen. In het speelschema van Qatar zit nauwelijks rek, omdat het toernooi in november en december wordt gespeeld. Dit vanwege de extreme hitte in de zomer. Europa wees het voorstel eerder al af.