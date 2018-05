Vandaag werden in Limburg piekwaarden gemeten in de fijnstofconcentraties die ruim boven de drempelwaarde van 50 mikrogram per kubieke meter lagen. Deze waren te wijten aan meteorologische omstandigheden. Wetenschappers van de UHasselt pleiten voor een globale overheidsaanpak, want als individuen kunnen we ons niet tegen fijn stof beschermen.