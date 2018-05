Welke bikini past bij jouw borsten?

Mooi weer, bikintijd. Of is het nu badpakkentijd? Want wat moet je ook dragen als je je goed wil voelen aan het strand of zwembad? Wij vroegen het aan Lieve Vermeire, Brand Design Manager bij lingeriemerk Marie Jo dat dit seizoen voor het eerst een swimwearcollectie heeft uitgebracht.

Bij Marie Jo zijn ze al sinds 1981 bezig met vrouwelijke vormen en hoe die te flatteren. En wat voor lingerie geldt, geldt ook voor bikini’s: “De vorm is bepalend: als je een beha aandoet, worden je borsten in een bepaalde richting geduwd en creëer je een silhouet.” De meest gemaakte fout? vrouwen die niet de juiste maat kopen omdat ze niet zo goed weten waarop ze moeten letten.

Te groot of te klein?

- Alles begint bij een juiste pasvorm: een bikinitop mag niet te groot en niet te klein zijn. Hoe je dat test? Doe de top aan, buig je lichtjes voorover en beweeg zacht heen en weer met je schouderbladen zodat je borsten zich in je beha nestelen.

- Sta op, maak je bikinitop vast zodat het rugpand zich netjes horizontaal om je lichaam sluit. Het rugpand is het belangrijkste onderdeel van je bovenstuk, omdat het de nodige steun moet geven. Het rugpand mag niet hoger komen dan de beugels vooraan.

- Heel weinig vrouwen hebben twee gelijke borsten. Om symmetrische borsten te hebben, moet elk schouderbandje afzonderlijk worden aangepast.

- Als de stof kreukt of de cups niet volledig aansluiten, dan zijn de cups te groot voor jouw borsten. Als je borsten een beetje uit de cups stulpen, dan is het bovenstukje te klein voor je borsten. Je tepels zouden zich netjes in het diepste punt van je cup moeten bevinden.

- Controleer de beugels van je bikinitop: prikken ze in de huid onder je oksels, dan heb je een te grote maat aan. Prikken ze in de huid tussen je borsten, heb je een te kleine maat.

- Kijk ook naar de middenvoor, het zogenaamde ‘tussenstukje’ vooraan tussen de borsten. Dat moet idealiter tegen het lichaam/borstbeen liggen om perfecte steun te hebben.

Groot of klein? Maakt niet uit

- Of je borsten groot of klein zijn, is niet zo belangrijk. Waar je wel rekening mee moet houden is welke vorm ze hebben en hoe ver ze uit elkaar liggen. Zijn je borsten vlak bovenaan en rond onderaan? Dan heb je een bikinitop nodig die voldoende steun geeft, met beugels die wat hoger komen en je borsten liften. Een beetje mousse onderaan verdeelt het borstvolume en zorgt dat de cup mooi gevuld raakt.

grace badpak met mousse cups: 135 euro, romy push up-bikini: 92,95 euro, catherine push-up bikini: 85,95 euro

- Als je ronde borsten hebt, kan je bijna elke snit aan. Een balconnet is extra verleidelijk, want je rondingen gaan de cups perfect opvullen.

grace bikini balconnet: 88,95 euro, romy bikini balconnet:89,95 euro, juliette bikini balconnet: 79,95 euro

- Heb je grote borsten? Die vragen om voldoende steun, brede schouderbandjes en een stevige elastiek aan de achterzijde van je bikinitop. Kies ook voor een beha die je borsten voldoende uit elkaar houdt.

brigitte bikini beugelbeha: 69,95 euro - romy bikini beugelbeha: 89,95 euro

Peer of appel?

- Vrouwen die een peervorm hebben, met brede heupen en smallere schouders, flatteren hun figuur het meest door hun bikinitopje te benadrukken. Dat kan door bijvoorbeeld een ronding te creëren met een push-up. Het onderstuk kan je dan weer afzwakken door te kiezen voor smalle zijkanten of lintjes, zeker niet voor shorts met een hoge taille.

- Bij appelvormige vrouwen (denk: volle buste, volle romp slanke benen en weinig taille) is het de bedoeling de schouders en de heupen te accentueren, zodat je een taille creëert. Dat kan bijvoorbeeld met een strapless bovenstuk of iets met rechte lijnen,waardoor je het horizontale gaat benadrukken. Een diep gedecolleteerd bovenstuk gaat je bovenlichaam optisch kleiner maken.

- Heb je weinig vormen, kan je werken met strikslipjes, die iets meer bovenbil en heup tonen. Ga voor een schuine belijning, bijvoorbeeld met een beha met driehoekjes of een haltersluiting. Een schuine belijning doorbreekt het rechte van het lichaam en creëert een elegante vorm.

- Vrouwen die hun buikje niet graag tonen, zijn gebaat met een badpak. Dat is trouwens helemaal weer in: “We zien dat ook jonge meisjes steeds meer naar een badpak grijpen als fashion statement, het is zeker niet alleen meer voor klassieke dames”, zegt Lieve Vermeire. Een badpak past bij elk figuur, maar ook hier moet je rekening houden met het bovenstuk: je kan strapless gaan om je schouders te benadrukken, een haltersluiting om een recht lichaam te doorbreken, …

- Twijfel je over welke vorm bij je past? Win dan advies in bij een lingeriezaak: ervaren experten die weten welk ondergoed jou het mooist staat, weten dat ook over bikini’s en badpakken.

http://www.mariejo.com/nl