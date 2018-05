Stoffel Vandoorne verliest tijd op eerste F1-testdag, Verstappen snelste

Tijdens dag 1 van de eerste in-season F1-test in Barcelona heeft Max Verstappen de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne verloor veel tijd in de voormiddag maar slaagde er alsnog in om 85 ronden af te leggen.

Max Verstappen (1:17.538, 148 laps) dominates first day of #F1Testing pic.twitter.com/OQZTJZ1qKH — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) May 15, 2018

De testmogelijkheden in de Formule 1 zijn erg beperkt maar vandaag en morgen mogen de F1-teams eindelijk nog eens testen. Deels met hun vaste rijders, maar ook jonge onervaren rijders nemen verplicht deel aan de tweedaagse F1-test.

Sound on ?? as Stoffel gets our afternoon session underway. He heads out into the Spanish sun for some laps around @Circuitcat_eng. ???¸ #F1Testing pic.twitter.com/ccK1g7W5dH — McLaren (@McLarenF1) May 15, 2018

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kwam meteen tijdens de eerste testdag al in actie. Vandoorne verloor in de voormiddag veel tijd maar onze landgenoot was in de namiddagsessie de eerste om op de baan te komen en slaagde erin om uiteindelijk 85 ronden af te werken. Vandoorne reed met 1:18.981 op de supersoft uiteindelijk de zevende tijd.

Max Verstappen reed afgelopen zondag zijn Red Bull RB14 naar het podium in Spanje. Vandaag was hij op het Circuit de Barcelona-Catalunya goed voor de snelste tijd. Carlos Sainz volgde op minder dan een tiende, Sebastian Vettel op iets meer dan een tiende. Lewis Hamilton was met 151 ronden de meest productieve rijder van de dag.

Ook morgen komt Stoffel Vandoorne in actie. Vandaag testte hij officieel voor McLaren terwijl hij morgen een 'anonieme' bandentest voor Pirelli zal uitvoeren.

1. Max Verstappen Red Bull Racing 1:17.528 148

2. Carlos Sainz jr Renault 1:17.562 +0.034 119

3. Sebastian Vettel Ferrari 1:17.659 +0.131 136

4. Romain Grosjean Haas F1 1:18.449 +0.921 129

5. Nicholas Latifi Force India 1:18.530 +1.002 107

6. Lewis Hamilton Mercedes 1:18.543 +1.015 151

7. Stoffel Vandoorne McLaren 1:18.981 +1.453 85

8. Antonio Giovinazzi Sauber 1:19.693 +2.165 135

9. Oliver Rowland Williams 1:20.009 +2.481 121

10. Lando Norris McLaren 1:20.997 +3.469 76

11. George Russell Force India 1:21.478 +3.950 123

12. Sean Gelael Toro Rosso 1:21.935 +4.407 50

13. Oliver Turvey McLaren 1:23.070 +5.542 58

