Backstreet Boys are back! Legendarische boyband kondigt nieuwe single aan

‘As Long As You Love Me.’ Zolang willen de Backstreet Boys nog verder gaan met het maken van nieuwe muziek. Omdat er nog een trouw publiek is voor de legendarische Amerikaanse boysband kondigen ze een nieuwe single aan. Fans mogen dus blij zijn: na vijf jaar zonder nieuwe muziek zijn de heren terug van weggeweest.

Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Dorough en Kevin Richardson hebben hun nieuwe single aangekondigd door de cover van het plaatje al vrij te geven. ‘Don’t Go Breaking My Heart’ wordt hun comeback. Of het nummer gepaard zal gaan met hun legendarische ingestudeerde pasjes, emotionele odes en typisch boyband sound is nog niet bekend.

(De tekst gaat verder onder de post.)

Een bericht gedeeld door backstreetboys (@backstreetboys) op 14 Mei 2018 om 9:59 (PDT)

In april vierden de heren hun zilveren jubileum en kondigden al aan dat er iets zat te broeien. “Op 20 april 1993 werden we de Backstreet Boys”, twitterde de band toen bij een foto uit die tijd. “Als je ons 25 jaar geleden had verteld dat we nu nog steeds muziek zouden maken, hadden we je nooit geloofd. Wie is klaar voor nog eens 25 jaar?”

De nieuwe single zal op 17 mei te beluisteren zijn. Als het nummer een succes blijkt te zijn dan kan het bij in een lijstje van onvergetelijke klassiekers.