Welke kaaskroketten zijn de beste?

In een brasserie of een taverne staan ze op de kaart, als een van de succesgerechtjes: kaaskroketten. Een klassieker. Ook thuis worden ze graag op tafel gezet. Dennis Broeckx, de kok van L’Epicerie du Cirque, en Frédéric Van Tricht, kaasmeester, bakten twaalf verschillende kroketten en proefden verschillende korsten en kazen. De korsten wilden ze lichtbruin en knapperig, de kaas als vulling niet te papperig.

Zo deden we de test:

Aanbod In elke supermarkt vind je kaaskroketten, in de meeste zelfs twee soorten. Wij kozen in de eerste plaats huismerken.

Bakken Op iedere verpakking staan instructies voor de bakwijze ...