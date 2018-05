Sloveen wint langste etappe in Giro, Esteban Chaves slachtoffer van ganse dag oorlog op de fiets

Wow! ?? Matej Mohoric wins stage 10 by the smallest of margins in a thrilling finish! ?? #Giro101 pic.twitter.com/qiiUEUlheP

Matej Mohoric heeft de tiende en langste etappe in de Giro’d’Italia gewonnen na een ganse dag oorlog op de fiets. Met meteen een klim in Penne trok Team Sky van bij de start vol door en Esteban Chaves was daar het grootste slachtoffer van: de Colombiaan stond voor deze etappe nog op de tweede plaats maar mag zijn klassement nu vergeten. De overige favorieten lieten zich niet verrassen en in Gualdo Tadino won Sam Bennett de sprint van een fors uitgedunde groep.

Er heerste in Penne begrijpelijk enige nervositeit bij de start van de tiende etappe, met zijn 244 kilometer meteen ook de langste van deze Ronde van Italië. Niet alleen omdat het na een rustdag altijd afwachten is hoe de benen reageren. Bovendien kreeg het peloton meteen na de start al een eerste beklimming voorgeschoteld, naar Fonte della Creta. Een helling van tweede categorie. Geen moordende stijgingspercentages maar wel twintig kilometer klauteren. Daarna volgden nog twee andere colletjes, waarvan de laatste met top op een dertig kilometer van de finish in Gualdo Tadino. Een hele dag echter ging het onverdrote bergop-bergaf, terwijl de renners de Apennijnen doorkruisten van zuid naar noord.

Niet toevallig kropen veel coureurs voor de start nog een kwartiertje op de rollen, kwestie van zich niet te verslikken in de eerste klimkilometers. Een groep van zeventien ging er meteen vandoor. Daarbij één landgenoot: Limburger Ben Hermans (Israel Cycling). Hij had het gezelschap van zijn teamgenoot Krists Neilands naast de Nederlander Bouwman (LottoNL), Luis Leon Sanchez (Astana), Jarlinson Pantano en Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Tony Martin en Mads Wurtz Schmidt (Katusha-Alpecin), Valerio Conti (UAE), Matej Mohoric (Bahrain), Tom Scully (EF-Drapac), Matteo Montaguti (AG2R), Ruben Fernandez (Movistar), Ben King (Dimension Data), Giulio Ciccone (Bardiani), Davide Ballerini (Androni) en Jacopo Mosca (Wilier Triestina).

Achterdeur open voor Chaves

Het peloton liet even begaan, terwijl voorin Fernandez, Mosca, Pedersen en Schmidt al snel moesten afhaken, even later gevolgd door Scully. Achter hun rug zorgde Poels in dienst van Chris Froome bij het aanvatten van de klim echter meteen voor een strak tempo, zodat de voorsprong van de koplopers bleef haperen bij twee minuten en in het peloton de achterdeur wijd open ging. Onder meer puntenleider Viviani moest de rol lossen.

Het hek ging helemaal van de dam toen ook Esteban Chaves, de nummer twee van het klassement en ploegmaat van leider Yates, de anderen van zich weg zag rijden. Prompt zetten zowat alle teams van de klassementsrijders een mannetje bij om de Colombiaan een gepeperde rekening aan te smeren. Eén en ander had ook tot gevolg dat de voorsprong van de koplopers terugliep, tot alleen nog marathonman Tony Martin het zag zitten om verder te doen. Na goed honderd kilometer koers had de Duitser een minuut voorsprong op de hoofdmacht, terwijl Chaves – bijgestaan door twee ploegmaats – in een derde groepje bungelde op bijna vier minuten van Martin.

Gelukkig voor Chaves pleisterde ook Viviani in zijn groep, zodat Quik Step met drie man (Stybar, Cavagna en Sénéchal) bijsprong om de schade te beperken. Terwijl Martin zijn solopoging staakte brachten de verenigde krachten van Mitchelton en Quick Step de achtervolgers na 125 km terug tot op 1’15’’. Voorin echter gaven ze niet af, zodat het verschil opnieuw begon op te lopen. Terwijl rozetruidrager Yates drie seconden boni meepakte in een tussensprint (km 154), keken Chavez en co opnieuw tegen een achterstand aan van vijf minuten. En dat zou er helemààl niet meer op beteren.

Woelige Mohoric

Marco Frapporti profiteerde ondertussen van de tussensprint om op avontuur te trekken. De Italiaan van Androni peddelde 2’37’’ (km 200) voorsprong bij mekaar, waarop een reactie volgde van het duo Villella (Astana)-Mohoric (Bahrain) dat hem bij de beklimming van Annifo overvleugelde. In de afzink probeerde waaghals Mohoric er zonder resultaat alleen vandoor te gaan, terwijl de Duitser Nico Denz (AG2R) kwam aansluiten vanuit de groep met de roze trui. Dumoulin moest even achtervolgen na lekke band.

De Marchi (BMC) en Henao (Sky) zetten nog een vergeefse reactie op terwijl voorin Villella moest afhaken onder het beukwerk van de Sloveen Mohoric. Een paar verwoede pogingen ten spijt, kreeg hij er Denz niet af. De Duitser speelde het cool, zette zich voor de sprint in het wiel van zijn gezel maar raakte er niet overheen. Luttele seconden later pakte Bennett de derde plaats.

Uitslag:

1. Matej Mohoric (Sln/TBM) de 244km in 6u04:52 (gem. 40,124245km/u)

2. Nico Denz (Dui/ALM) op 0:00

3. Sam Bennett (Ier/BOH) 0:34

4. Enrico Battaglin (Ita/TLJ) 0:34

5. Davide Ballerini (Ita/ANS) 0:34

6. Mads Wurtz (Den/TKA) 0:34

7. Francesco Gavazzi (Ita/ANS) 0:34

8. Jarlinson Pantano (Col/TFS) 0:34

9. Gianluca Brambilla (Ita/TFS) 0:34

10. José Goncalves (Por/TKA) 0:34

Stand:

1. Simon Yates (GBr/MTS) 43u42:38

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 0:41

3. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:46

4. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 1:00

5. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 1:23

6. George Bennett (NZe/TLJ) 1:36

7. Rohan Dennis (Aus/BMC) 2:08

8. Pello Bilbao (Spa/AST) 2:08

9. Michael Woods (Can/EFD) 2:28

10. Chris Froome (GBr/SKY) 2:30

"Vrije kaart"

Matej Mohoric heeft op zijn 23e voor de tweede keer een rit in een grote ronde kunnen winnen. Na afloop van de tiende Giro-etappe dankte de Sloveen zijn team Bahrein-Merida voor de vrijheid die hij had gekregen ondanks de aanwezigheid van kopman Domenico Pozzovivo.

"Ik ben superblij voor mezelf, maar nog meer voor de ploeg", vertelde de ritwinnaar meteen na afloop. "Zij gaven me deze kans, deze 'vrije kaart' om voor de ritzege te gaan. Ook al voelt Pozzovivo zich supergoed voor het klassement. Daar ben ik superblij om."

Mohoric probeerde in de finale van de rit enkele keren om zijn vluchtgezellen Nico Denz en Davide Villella te lossen, maar de Duitser kraakte niet. "Superveel vertrouwen had ik niet. Daarom probeerde ik Denz in de laatste tien kilometer een paar keer te lossen. Maar toch werkte hij nadien nog samen met me. Dus besloot ik om het te riskeren om te wachten op de sprint. Niet met heel veel vertrouwen, maar toen ik zag dat hij me niet passeerde kreeg ik meer vertrouwen en kon ik blijven gaan tot de lijn", aldus Mohoric.

Eind vorig seizoen won Mohoric ook al een rit in de Vuelta. Dit jaar was de voormalige beloftewereldkampioen ook al de beste in de GP Industria & Artigianato (1.BC) en eindigde hij in zes ritten van de Ronde van Catalonië in de top tien. "Dit jaar heb ik een grote stap gezet, denk ik. Ik voel me heel goed in de ploeg. Ik krijg veel steun en mogelijkheden om ook mijn eigen kans te gaan, en daar ben ik superblij mee."