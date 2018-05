Sint-Truiden - Eind vorig jaar openden ondernemers Pascal Vossius en Ben Elen samen met kunstenaar Koen Vanmechelen het Cosmocafé. Op de kaart staan onder meer diverse burgers, kazen en charcuterie.

“Ik had de horeca afgezworen, maar tijdens een avondje brainstormen met Koen en Ben was ik enthousiast om er opnieuw aan te beginnen”, zegt Vossius, die horeca-ervaring opdeed in ’t Nieuwscafé en Barza ...