Bende ontkleurde meer dan 7,1 miljoen liter rode diesel in loodsen in Opglabbeek en Genk

Genk / Opglabbeek / Tongeren - De leden van een bende die op grote schaal rode gasolie ontkleurde en als gewone diesel verkocht, riskeren gevangenisstraffen van 6 maanden tot 5 jaar. Tegen de twee broers die aan het hoofd van de bende stonden, vroeg het openbaar ministerie respectievelijk een gevangenisstraf van vier en vijf jaar, een boete van 60.000 euro en een beroepsverbod van tien jaar. Op een dikke drie jaar tijd ontkleurden ze 7,1 miljoen liter rode gasolie en ontdoken zo 1,6 miljoen euro aan accijnzen en btw. De ontkleurde diesel werd verkocht in tankstations in Hechtel-Eksel, Genk, Zwartberg, Beringen en Maasmechelen.

De bende van vijftien personen staat terecht voor drie aparte dossiers. De ontkleurde diesel werd tegen een hogere prijs verkocht via verschillende tankstations. De bende staat terecht voor tal van feiten in de periode 2012-2015, maar het openbaar ministerie heeft aanwijzingen dat ze al vroeger bezig was met de zwendel.

Via een tussenpersoon werden in Tsjechië en Slovakije op grote schaal hoeveelheden van de stof tonsil gekocht. Daarmee werden de additieven in de rode gasolie geneutraliseerd. Zo kon de goedkoper aangekochte rode gasolie, waarop lagere accijnzen betaald worden, verkocht worden voor duurdere diesel met hoge accijnzen.

Via een web van vennootschappen werd de ontkleurde diesel verkocht in tankstations in onder meer Hechtel-Eksel, Genk, Zwartberg, Beringen en Maasmechelen. Een groot deel van de diesel werd ook uitgevoerd naar het buitenland. Op drie jaar tijd ontkleurden ze in loodsen in Opglabbeek en Genk in totaal 7.138.725 liter rode gasolie. Eén van de gebruikte loodsen was eigendom van de voormalige president van de Hells Angels in Genk.

Telkens als de fiscus of politie de bende op het spoor kwam, werden strofiguren aangesteld die de vennootschap plunderden en failliet lieten gaan. Daarna werden de tankwagens ondergebracht in een nieuwe vennootschap en ging de bende gewoon verder.

Naast de gevorderde gevangenisstraffen, boetes en beroepsverboden riskeren alle beklaagden nog een bijkomend beroepsverbod. Dat kan gevraagd worden door de FOD Financiën voor de ontduiking van de accijnzen.

Volgende week komt de verdediging van de vijftien beklaagden aan het woord.