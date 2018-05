Ergste buurvrouw van Lommel moet ‘maar’ 5.700 euro betalen

Lommel -

Een 63-jarige gehoorgestoorde vrouw die haar buren al zes jaren terroriseert, is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 15 maanden cel met volledig uitstel. Daarnaast moet ze aan het gezin met twee kinderen een schadevergoeding van 5.781,5 euro betalen of aanzienlijk minder dan de 100.000 euro die gevraagd werd. Om van het uitstel van straf te kunnen genieten, is ze verplicht een cursus te volgen die haar gedragsprobleem aanpakt.