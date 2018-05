Wilfried Meert (oud-directeur Memorial Van Damme) haalt opgelucht adem nu Eurostadion er niet komt

Brussel - Nu het Eurostadion er zo goed als zeker niet komt, kunnen de organisatoren van de AG Memorial Van Damme opgelucht ademhalen. “Voor 2020 verwacht ik geen veranderingen voor ons”, zei oud-meetingdirecteur Wilfriend Meert dinsdag tijdens een persconferentie.

“Omdat het over een paar maanden gemeenteraadsverkiezingen en volgend jaar al parlementsverkiezingen zijn, zal er voor 2020 waarschijnlijk niets veranderen in het dossier”, zei Wilfried Meert, die veertig jaar lang meetingdirecteur was en nog steeds zeer betrokken blijft bij de Memorial Van Damme.

Ook de overname van RSC Anderlecht door Marc Coucke stemt Meert positief. “Coucke wil niet dat zijn club naar het Heizelplateau verhuist. Hij wil zijn eigen stadion en wil het in Neerpede bouwen, waar hij alle nodige gronden al bezit.”

Mocht het nieuwe stadion er gekomen zijn, zou het Koning Boudewijnstadion (met zijn atletiekpiste) waarschijnlijk afgebroken zijn. Toch is Meert niet blind voor veranderingen. “Het is logisch dat het Koning Boudewijnstadion gerenoveerd moet worden, maar we moeten het niet afbreken. Het is ook niet normaal dat de stad Brussel alle kosten moet betalen. Het is een nationaal stadion dus iedereen zou moeten bijdragen. De Belgische voetbalbond heeft nooit om de afbraak van de atletiekpiste gevraagd. De Rode Duivels spelen vier matchen per jaar in het stadion, het zijn dus niet die paar wedstrijden die iets aan het dossier zouden moeten veranderen.”