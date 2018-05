Vlaamse kinderliga breekt met cliniclown ‘Dokter Asperine’ na gezinsdrama

De Vlaamse Kinderliga verbreekt alle banden met Kevin L. na de gruwelijke feiten van afgelopen maandag. L. wordt verdacht van moord op zijn ex-vriendin. De organisatie huurde de clown in het verleden al als “Dokter Aspirine” om zieke kinderen te verblijden. De organisatie breekt nu volledig met de man. Dat meldt de organisatie op Facebook.

De dertiger wordt verdacht van moord op zijn ex-vriendin. Hij zou haar zondagavond met een mes om het leven hebben gebracht. Haar drie kinderen liet hij gekneveld achter op zolder.

Maandagnamiddag merkten passanten hoe L. gevaarlijk stond te balanceren op een flatgebouw. Hij schoot meermaals in de lucht en gooide onder meer een gasfles naar beneden. Uiteindelijk kon de man en een handlanger gearresteerd worden.

De verdachte was actief als clown. Onder zijn collega’s stond hij bekend als één van de beste clowns in de Benelux. De Vlaamse Kinderliga had de dertiger geboekt om komende zomer zieke kinderen op te beuren. Normaal zou hij, verkleed als ‘Dokter Aspirine’, heel de zomer lang verschillende ziekenhuizen aandoen.

“Kevin L., die wij inhuurden als professionele clown in de hoedanigheid als Dokter Asperine, is betrokken in een zéér ernstig familiedrama”, schrijft de organisatie op Facebook. “De raad van bestuur heeft zonet ook unaniem beslist om onze figuur, Dokter Asperine, definitief te verwijderen uit al zijn bestanden. Tevens houdt deze figuur op met te bestaan.”

“Wat het verdere verloop van onze acties betreft wordt er momenteel overleg gepleegd binnen het bestuur in samenwerking met al onze medewerkers. Ons doel is en blijft zo veel mogelijk zieke kindjes te bereiken met tal van acties. Wij laten de kindjes niet in de steek”, aldus nog de organisatie.