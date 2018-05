Het Nederlandse kabinet verscherpt de strijd tegen tabak. Nieuwe maatregelen moeten ook de rookvrije sigaret, zoals de IQOS, minder aantrekkelijk maken. Maar wat is die rookvrije sigaret precies? Is ze daadwerkelijk gezonder? En waarom is ze bij ons nog niet op de markt?

In ons land is IQOS nog niet op de markt, maar bij onze noorderburen wel. Het Nederlandse kabinet laat in een Kamerbrief weten dat er nieuwe wetgeving komt om apparaten als de IQOS aan banden te leggen ...