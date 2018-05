Premier Michel vraagt internationaal onderzoek naar geweld in Gaza

Brussel - Premier Charles Michel veroordeelt het geweld aan de grens tussen Gaza en Israël, waarbij maandag zeker 55 Palestijnen om het leven kwamen, en vraagt een internationaal onderzoek naar de zaak. Dat verklaarde hij dinsdagochtend aan RTL. De eerste minister heeft later op de dag nog een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Bij gewelddadige confrontaties tussen het Israëlische leger den Palestijnse betogers aan de grens met Gaza vielen gisteren zeker 55 doden, allemaal Palestijnen. Daarbij waren ook acht kinderen. Voor Premier Michel is dat een “totaal onaanvaardbare vorm van geweld”. “Ik veroordeel dit geweld”, zei hij dinsdagochtend, in navolging van onder meer zijn federale collega’s Alexander De Croo (Open Vld) en Didier Reynders (MR), en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Dinsdagavond om 19 uur heeft de premier een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. “Ik ga er bij hem voor pleiten dat er een internationaal onderzoek komt. Er mag hier geen straffeloosheid zijn”, aldus de premier. “Er zijn internationale regels en international recht.”

Oorzaak van het geweld in en rond Gaza is onder meer de verhuis van de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem. Een gevoelige kwestie, want de Palestijnen beschouwen het oostelijke deel van die stad als de hoofdstad van hun toekomstig land, terwijl de joodse staat Jeruzalem ziet als zijn ondeelbare hoofdstad.

“De Belgische regering heeft zich altijd gedistantieerd van de Amerikaanse beslissing om de ambassade te verhuizen. Ik heb die unilaterale keuze ook veroordeeld in het parlement. Ik kan niet anders dan deze dramatische situatie voor de families in rouw betreuren.”

Op de RTBF zei de premier dat hij “gechoqueerd” is door de uitspraken van Simona Frankel, de ambassadeur van Israël in België. Deze had eerder dinsdag verklaard dat alle Palestijnse slachtoffers terroristen waren. “Dit is de reden waarom er een internationaal onderzoek moet komen. Ik zou niet begrijpen dat de Israëlische autoriteiten niet aanvaarden dat er zo’n onderzoek komt. Men moet ook blijk geven van verantwoordelijkheid”.