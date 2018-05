Telenet opent ‘virtual reality’-park in Antwerpen en komt met eigen game

Telenet investeert in de gamingindustrie: volgende maand open het bedrijf in Antwerpen onder de naam “The Park” een eerste locatie waar games in virtual reality gespeeld kunnen worden. Daarnaast werkt het telecombedrijf aan een eigen game rond de serie “De Dag”, kondigde topman John Porter aan.

De zaal in de Belgiëlei in Antwerpen gaat op 16 juni open. Vanaf 34,99 euro per persoon kunnen teams van vijf er een uur spelen. Voorlopig bestaat het aanbod uit twee aangekochte VR-games: “Moonlight Survival” en “Alien Defense”. Maar nog dit jaar komt daar eigen content bij rond de tv-reeks “De Dag” van Julie Mahieu en Jonas Geirnaert

Het spel werd al uitgetest door journalisten en gamers. Foto: BELGA

Telenet, dat voor “The Park” een samenwerking aanging met investeringsfonds 9.5 Magnitude Ventures, is van plan om later ook in andere Vlaamse steden vestigingen openen. “Dit is een significante investering voor ons. We gaan hier geen half werk leveren. We gaan ons er echt op toeleggen”, aldus Porter. Telenet zit voor 80 procent in het project, 9.5 Magnitude Ventures voor de overige 20 procent.

Porter testte het al even uit met enkele journalisten. In het begin van het spel staan de spelers nog met vijf op een rij, maar al snel loopt iedereen door elkaar. Het ziet er van aan de zijlijn gek uit, maar de spelers zien door hun bril in sneltempo zombies op zich afkomen. Er is teamwerk nodig om die allemaal uit te schakelen. Porter knalde er alvast niet naast.

Maar Telenet ziet het nog breder dan enkel bloederige schietspellen met zombies. “Hier kan niet alleen entertainment, maar ook educatie. Denk bijvoorbeeld aan lessen over de Grieken en de Romeinen. Leerlingen kunnen naar hier komen en midden in de oude beschavingen staan”, zegt Kenny Henderyckx, Director Strategy & Corporate Development bij Telenet.

VR-revolutie

Met de investering in de gamingindustrie vervelt Telenet nog meer van een zuiver telecombedrijf naar een complete media- en entertainmentspeler. Het investeerde de voorbije jaren al in lokale televisiereeksen zoals “Chaussée D’Amour” en “De Dag” en veroverde onlangs het volledige zeggenschap over productiehuis Woestijnvis en zenders VIER, VIJF en ZES.

Die laatste deal wordt nog afgerond, maar nu al boort Porter met VR-gamerooms een nieuwe markt aan. Bovendien doet hij dat als een van de eersten in België. “We willen in de leiderschapspositie zitten”, aldus de CEO. “De consumptie en verwachtingen van mensen in entertainment evolueren. Als we over een jaar of twee terugkijken, denk ik dat we zullen erkennen dat we op deze dag voor een VR-revolutie stonden.”