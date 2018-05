90-jarige vrouw verdronken in Zuid-Willemsvaart in Weert

In Weert is dinsdagochtend een vrouw in het water van de Zuid-Willemsvaart terechtgekomen en verdronken.

Het incident gebeurde even na tien uur aan ter hoogte van Sluis 16, bij restaurant De Sluis aan de Industriekade in Weert. Er kwam nog een traumahelikopter ter plaatse voor de hulpverlening, maar dat mocht niet meer baten.

Onderzoek door de politie heeft inmiddels uitgewezen dat er van een misdrijf geen sprake is. De politie is wel op zoek naar de bestuurder van een donkergekleurde auto die de vrouw rond half tien afzette aan het restaurant. Via die persoon wil de politie achterhalen of het om een ongeval of zelfdoding gaat.

De vrouw droeg donkere kleding en liep met een rollator.