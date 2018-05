Koppel helpt verloren gelopen en zieke dieren: “Het voer betalen wij uit onze eigen portemonnee”

Lanaken -

Jean Vanheeswijck (66) uit Gellik is een gepensioneerd werknemer van Velda en zitmeubelfabrikant Mecam. De man heeft een groot hart voor verloren gelopen, verwaarloosde of zieke huisdieren. Samen met zijn vrouw Christiane Notermans vormt hij een tweespan dat in Gellik en omstreken al veel dieren uit de nood heeft geholpen. Dat leverde hen al veel dankbetuigingen, flessen wijn en pralines op.