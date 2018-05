Heeft je jeans vorm verloren? Zo krijg je ze weer als nieuw!

Die favoriete jeans die je weigert weg te gooien? Die kan vast wel wat meer vorm gebruiken. Met deze handige tips wordt je uitgerokken jeans weer als nieuw!

Warm water en de droogkast

Voor één keertje mag het, je jeans in de wasmachine stoppen. Trek je jeans binnenstebuiten, kies voor een kort wasprogramma en stel je machine in op maximum 40 graden. Het warme water en de snelle bewegingen van je machine zorgen ervoor dat de vezels van je broek zich samentrekken en dus opnieuw iets strakker zit. Maak hier wel geen gewoonte van: wanneer je je jeans op wamer dan 30 graden wast, loop je het risico dat ze krimpt en de kleuren vervagen. Was je ze wamer, kies dan dus altijd voor een kort wasprogramma én doe het slechts per uitzondering.

Nog zo’n andere boosdoener, de droogkast, zien we in dit geval door de vingers. Laat je jeans voor maximum 10 minuten drogen op een gemiddelde stand.

Wasverzachter en heet water

Heeft je jeans slechts op enkele plekken vorm verloren? Probeer de truc met wasverzachter en heet water eens uit. Meng drie porties heet water (een portie = net zo veel als er in je dopje van je wasverzachter past) met één deel vloeibare wasverzachter in een verstuiver en spuit op de plekken die je wil krimpen. Een rondje in de droogkast en klaar!

Strijken maar

Een snelle hack om je jeans terug vorm te geven? Was je jeans (op de manier dat we hierboven hebben uitgelegd) en leg je nog vochtige jeans op je strijkplank. Ga aan de slag met je strijkijzer op de middelste stand tot je broek volledig droog is. Goodbye uitgerokken jeans!