Dit is de beste zonnecrème volgens de Britse consumentendienst

Wie de zon in gaat, moet smeren. Maar met welke crème? Want het aanbod zonnecrèmes in de winkel en apotheek is zo groot. De Britse consumentendienst Consumer Reports zocht naar het beste product in de rekken en kwam voor het vierde jaar op rij uit bij de ‘60 Melt-In Sunscreen Milk’ van La Roche Posay.

De Britse tegenganger van Test-Aankoop nam 73 waterbestendige zonnecrèmes, sprays en lotions onder de loep met minstens factor 30. Voor het onderzoek werd geen tripje naar een wit strand Hawaï geboekt, maar trokken testpersonen naar een laboratorium. Daar werd hun rug op zes plaatsen ingesmeerd met telkens een exacte hoeveelheid zonnecrème.

Straling testen

Vervolgens mogen de deelnemers even weken in het water. In de volgende fase van de test, werden de zonnefilters met behulp van een zonsimulator blootgesteld aan zes intensiteiten van UVA- en UVB -licht. Dat laatste is de belangrijkste oorzaak van zonnebrand en huidkanker. De volgende dag werden de vlekken op roodheid gecontroleerd en bepaald welke filters het meest effectief waren. Het getrainde testpanel beoordeelde de producten ook op hun geur en textuur.

Vierde keer

De grote winnaar van de test? De ‘Anthelios SPF 60 Melt-In Milk Face & Body Sunscreen’ van het Franse merk La Roche Posay, die al vier jaar in de test wordt opgenomen. Deze specifieke crème is niet te koop op de Belgische(online) markt. In ons land reikt het Anthelios-gamma maar tot factor 50+.

Let steeds op met zogenaamde ‘natuurlijke’ of minerale zonnefilters, die vaak alleen titaandioxide, zinkoxide of beide producten bevatten als actieve ingrediënten. Deze filters hebben de neiging om minder goed te presteren dan die met chemische actieve ingrediënten zoals avobenzon. Geen van de minerale zonnefilters in deze recente test scoorde goed genoeg om aanbevolen te worden.

Tips

Consumer Reports geeft ook enkele tips mee om zonnecrème aan te brengen. Schud de fles voor gebruik en breng een kwartier tot half uur voor je naar buiten gaat aan op je lichaam. Reken op minstens een theelepel product voor elk lichaamsdeel. Herhaal het smeren om de twee uur.