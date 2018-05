De mobiele minibeamer is ideaal voor op reis, maar is de beeldkwaliteit ook goed?

Omdat het niet echt voor de hand ligt overal met een televisie of een projector rond te zeulen, bestaan er ook uiterst compacte minibeamers. Zeer handig om mee te nemen naar een werkpresentatie, een avondje foto of film kijken bij vrienden of op reis in de camper of hotelkamer. Wij bekeken de MP-CD1, de nieuwe minuscule mobiele projector van Sony.

Concept en design

De MP-CD1 van Sony is een van de allerkleinste beamers op de markt. Met afmetingen van 15 op 8,3 centimeter is ie even groot als een smartphone genre iPhone Plus. De dikte is 1,5 centimeter ...