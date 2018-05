Onbekende Rembrandt ontdekt

Voor het eerst in bijna een halve eeuw is een volledig onbekend schilderij van Rembrandt ontdekt. Dat schrijft NRC Handelsblad.

De Amsterdamse kunsthandelaar Jan Six kocht het werk anderhalf jaar geleden op een veiling bij Christie’s in Londen. Portret van een jonge man werd toen toegeschreven aan ‘een schilder uit de omgeving van Rembrandt’. Six betaalde er 156.000 euro voor.

Na uitgebreid kunsthistorisch en technisch onderzoek argumenteert Six dat het schilderij niet door een leerling of een navolger van Rembrandt is geschilderd, maar door de destijds 28-jarige meester zelf.

Ernst van de Wetering, de grootste Rembrandt-autoriteit ter wereld, onderschrijft die stelling. Vijftien vooraanstaande conservatoren en kunsthistorici uit binnen- en buitenland concluderen eveneens dat het om een Rembrandt gaat.

Het 94,5 bij 73,5 centimeter grote portret werd bij Christie’s ingebracht door een adellijke Britse familie, die het al zeker zes generaties in bezit had. Het schilderij is waarschijnlijk een fragment van een groot dubbelportret.

Kanten kraag

De bevindingen van Six staan in het pasverschenen boek Rembrandts Portret van een jonge man. De grondering, de gebruikte pigmenten, de penseelvoering, de methode en de wijze waarop de compositie is uitgevoerd – ze komen alle overeen met die van schilderijen die Rembrandt met zekerheid omstreeks 1634 schilderde.

Dat het portret omstreeks 1634 moet zijn gemaakt, is af te leiden uit de Franse kanten kraag van de jongeman die omstreeks dat jaar kort in de mode was.

Dit werk meegeteld zijn er nu 342 bewaard gebleven schilderijen van Rembrandt bekend. De laatste keer dat een volstrekt onbekend schilderij van Rembrandt werd ontdekt, was in 1974. Toen ging het om een klein jeugdwerk, De doop van de kamerling.