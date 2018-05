Nederland legt rookvrije sigaret aan banden

De IQOS is in ons land nog niet op de markt. Foto: BELGAIMAGE

Het Nederlandse kabinet verscherpt de strijd tegen tabak. Nieuwe maatregelen moeten ook de rookvrije sigaret, zoals de IQOS, minder aantrekkelijk maken.

De rookvrije sigaret is niet te verwarren met de e-sigaret. Bij de e-sigaret wordt vloeistof verdampt, terwijl de rookvrije sigaret vermalen tabak verhit. De bekendste is de IQOS van producent Philip Morris, waarbij in een elektronisch apparaatje tabaksticks verwarmd worden in plaats van verbrand. Volgens de producent ademt de gebruiker daardoor veel minder toxische stoffen in.

In ons land is IQOS nog niet op de markt, maar bij onze noorderburen wel. Het Nederlandse kabinet laat in een Kamerbrief weten dat er nieuwe wetgeving komt om apparaten als de IQOS aan banden te leggen. Het gaat om verpakkingseisen, een leeftijdsgrens en een reclameverbod.

Heeft u ervaring met IQOS of andere rookvrije sigaretten? Laat het ons weten. Mail naar hier@reageren.be. Vermeld ook uw woonplaats en gsm-nummer.