Wereldgezondheidsorganisatie wil tegen 2023 transvetten bannen

Tegen 2023 wil de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komaf maken met kunstmatige transvetten. Dat zijn onverzadigde vetzuren die slecht zijn voor de gezondheid en vaak terug te vinden zijn in onder meer margarines, frituur-, bak- en braadvetten en in gebak, koekjes en snacks. Het lanceerde daarvoor het initiatief Replace.

Nog vijf jaar en dan wil de Wereldgezondheidsorganisatie alle transvetten wereldwijd uit de voedselketen verdwenen zien. Het lanceert daarom Replace. "Dit initiatief is bedoeld om landen te helpen bij het opstellen van wetgeving om transvetten te elimineren", zegt Francesco Branca in een interview met CNN.

Van nature zijn er transvetten aanwezig in onder meer volle melk, kaas en boter, maar daar focust de WHO zich met zijn actie niet op. Dat doet het wel op de transvetten die worden gebruikt in bewerkte voedingsmiddelen zoals harde margarines, frituur-, bak- en braadvetten en in gebak, koekjes en gefrituurde snacks.

Ze ontstaan door het industrieel verharden van vetten, waardoor de producten minder snel bederven. Het nadeel is wel dat ze slecht zijn voor de gezondheid omdat ze een verhoogd risico op diabetes type 2, beroertes en hartziekten met zich meebrengen.