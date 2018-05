Na Antwerp-STVV: “IIlegale bom even makkelijk te kopen als kleedje op Zalando”

Zaterdagavond moesten 25 supporters tijdens Antwerp-STVV naar het ziekenhuis afgevoerd worden, nadat een toeschouwer een zware voetzoeker liet ontploffen in het stadion. Volgens expert Stefan Vranckx van Zena Vuurwerk in Beringen ging het duidelijk om illegaal materiaal. “En die zijn via het internet even makkelijk te kopen als een kleedje op Zalando.”