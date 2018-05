Padre van de jeugddienst gaat op pensioen

Ham - Na een carrière van 37 jaar bij de gemeente Ham is Eddy Verpoorten, de padre van de Jeugddienst, op pensioen.

Eddy, ook gekend als "De Snor", stond steeds ten dienste van de Hamse jeugd. Ook buiten de uren. Hij was ondermeer actief als Roefeldirecteur (26 edities!), chef repetitieruimte, Stipboekhouder en gastheer van vele kinderfilmnamiddagen (+100x!) in JH De Stip. Tot 2005 stond hij ook mee in voor de stempelcontrole.

Hij heeft heel wat zien veranderen tijdens zijn loopbaan. Van trage typemachines en brieven sturen naar snelle computers en mailverkeer. Nooit had hij gedacht dat hij ooit in een facebookgroep zou belanden om Stipzaken vlot af te handelen, toch gebruikte hij deze nieuwe media vlot.

Bedankt voor de vele fijne jaren beste collega, bedankt in naam van de vele kinderen die je in loop der jaren blij hebt gemaakt, bedankt in naam van de jongeren die je steeds verder hebt geholpen.

Vintage foto's staan op jeugdraadham.be.