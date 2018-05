Bevestigd: Sergio Herman gaat frieten bakken in Gent

Gent - Sergio Herman is vast van plan om van zijn Frites Atelier ook in ons land meerdere vestigingen te openen. Eerder werd al aangekondigd dat na Antwerpen ook Brussel en Gent zouden volgen, en voor die laatste locatie zijn de plannen ondertussen heel concreet geworden. Een woordvoerder van Frites Atelier bevestigt het nieuws in de Nederlandse pers.

Deze zomer zou het al zover kunnen zijn, want dan opent Sergio Herman een tweede vestiging van zijn Frites Atelier in ons land. Na Antwerpen is nu Gent aan de beurt. De geruchten daarover deden al een tijdje de ronde, maar worden nu ook bevestigd.

Het is blijkbaar alleen nog even wachten op de goedkeuring van Stad Gent zelf, maar dat zou normaal in orde moeten komen. "We krijgen deze week definitieve bevestiging van de gemeente of het honderd procent zeker is", klinkt het. De Gentse Frites Atelier staat ondertussen ook al geregistreerd bij de Vlaamse Kamer van Koophandel.

Ook in Brussel

Als alles volgens plan verloopt, vestigt Sergio's luxefrituur zich op de hoek van de Groentenmarkt met de winkelstraat Langemunt, waar vroeger een schoenenwinkel zat. Hij wil het concept bovendien dit jaar ook in Brussel lanceren. Momenteel zijn er naast Antwerpen ook al vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Den Haag.