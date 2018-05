Heusden-Zolder -

In de Zandstraat in Bolderberg heeft een vrachtwagen de elektrische bovenleiding losgerukt. De vrachtwagen reed met de laadbak omhoog weg en raakte de draden. De buurt zit zonder stroom. De vrachtwagen was iets gaan lossen op de bouwwerf van voetballer Kevin Debruyne.