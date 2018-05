Ief Postino wint Europa Nostra Award

‘Ief Postino: België en Italië verbonden door brieven’, een coproductie van De Wenkbrauwerij, Eén (VRT) en het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), wint opnieuw de Europa Nostra Award, de Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed.

‘Ief Postino: België en Italië verbonden door brieven’ is een bewustmakingsproject over de migratie uit Italië naar Belgisch Limburg. Postbode Ief Postino (alter ego van theatermaker Ief Gilis van De Wenkbrauwerij) verzamelde in Belgisch Limburg brieven en leverde die persoonlijk en per Piaggio Ape (gemotoriseerde driewieler) af bij familieleden, vrienden en kennissen in Italië. De verhalen, herinneringen en ontmoetingen die hieruit voortvloeiden, werden vertaald naar een rubriek in het televisieprogramma ‘Iedereen Beroemd’ op Eén (VRT), een reeks in Het Belang van Limburg, een levendige Facebookpagina, een overzichtsfilmpje, een interactieve theatervoorstelling en een boek. Een overzicht van het project vindt u op www.iefpostino.be.

Er werden 160 projecten ingediend, waarvan Europa Nostra er dit jaar 29 uit 17 landen bekroonde. ‘Ief Postino’ kreeg de award in de categorie Onderwijs, opleiding en bewustmaking.

“Voor het tweede jaar op rij mag de provincie Limburg deze prijs op haar palmares schrijven. Ook deze keer werd de succesformule toegepast: verschillende partijen hebben samengewerkt in een project dat op een frisse en interactieve manier ons erfgoed in ere houdt én publiek maakt,” zegt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens.

De prijsuitreiking heeft plaats in het Congrescentrum in Berlijn op 22 juni, in aanwezigheid van operazanger Placido Domingo, die voorzitter is van Europa Nostra. Dan worden de zeven Grand Prix-winnaars bekendgemaakt, die elk 10.000 euro ontvangen. Voor de Publieksprijs kan nog gestemd worden tot 10 juni: http://vote.europanostra.org/