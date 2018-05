NBA - Kampioen Golden State wint eerste finaleduel tegen Houston

Golden State is uitstekend begonnen aan de finale van de Western Conference in de NBA. De uittredende kampioen haalde het maandagavond met 106-119 van Houston.

Kevin Durant nam het voortouw bij de Warriors. Hij scoorde 37 punten, negen meer dan teamgenoot Klay Thompson. Stephen Curry deed met 18 punten ook zijn duit in het zakje.

James Harden was andermaal de grote man bij de Rockets. ‘The Beard’ was goed voor 41 punten (en zeven assists) maar dat volstond niet om de Texanen de winst te bezorgen.

Woensdag krijgen Harden en co een herkansing in het tweede finaleduel in het westen. Ze mogen dan opnieuw aantreden in hun vertrouwde Toyota Center. De derde en vierde partij worden in het Californische Oakland, de thuishaven van Golden State, afgewerkt.

Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale. De tegenstander daarin wordt Cleveland of Boston, de finalisten in het oosten. Boston won de eerste partij tegen LeBron James en co met 108-83.