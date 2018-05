Dit staat er op het menu tijdens de trouwreceptie van prins Harry en Meghan

Geen uitgebreide lunch voor de genodigden die op de receptie worden verwacht na de huwelijksplechtigheid van prins Harry en Meghan Markle, wel een rechtopstaand evenement met hapjes en kommetjes. In de keukens van Windsor Castle word alles in gereedheid gebracht voor de grote dag. Chef-kok Mark Flanagan licht alvast een tipje van de culinaire sluier op.

Met zo'n 600 zijn ze, de gasten die worden verwacht op de receptie in Windsor Castle nadat prins Harry en Meghan Markle zijn getrouwd. Niet alleen de drank zal er rijkelijk vloeien, ze worden ook culinair in de watten gelegd door chef-kok Mark Flanagan en zijn team. Kensington Palace ging alvast een kijkje nemen achter de schermen, want de voorbereidingen voor zaterdag zijn al volop aan de gang.

"Iedereen werkt met veel plezier naar dit evenement toe", zegt Flanagan, die de titel Head Chef of The Royal Household draagt. "Zelfs vroeger personeel heeft ons gecontacteerd om te vragen of ze een handje moesten komen toesteken." Het gaat voor hen dan ook om een van de grootste evenementen van de laatste jaren.

Focus op seizoensproducten

En wat mogen de gasten verwachten? In elk geval zal het menu voornamelijk bestaan uit verse groenten die uit de koninklijke tuinen zelf afkomstig zijn. "Deze tijd van het jaar zijn er net heel wat goede seizoensproducten en dat is dus het uitgangspunt geweest om de gerechten te kiezen. Het koppel is nauw betrokken geweest bij elk detail", zegt de chef-kok.

Zo zullen onder meer gerechten met asperges, erwtjes en tomaten in de hoofdrol geserveerd worden en als dessert zelfgemaakte truffels en kleine crème brûlées. Die zullen worden geserveerd in kommetjes of als hapjes. Een van de voorwaarden is namelijk dat ze in twee happen verorberd kunnen worden.